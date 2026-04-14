Enorme buco coronale apparso sul Sole | Presto punterà la Terra possibile tempesta geomagnetica il 19-20 aprile
Un vasto buco coronale si è formato sulla superficie del Sole e si sta spostando nella direzione della Terra. Secondo gli esperti, il vento solare proveniente da questa zona potrebbe causare una tempesta geomagnetica tra il 19 e il 20 aprile. L'evento solare è stato monitorato da osservatori spaziali e studiato per valutarne le possibili ripercussioni sul nostro pianeta.
Un gigantesco buco coronale è comparso sul Sole e presto si orienterà verso la Terra. Secondo gli esperti il vento solare espulso potrebbe innescare una tempesta geomagnetica il 19 o 20 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it
Tempesta geomagnetica in arrivo: il Sole torna a farsi sentire (e non è solo spettacolo)Ci siamo: una nuova tempesta geomagnetica si prepara a ‘investire’ la Terra tra il 19 e il 21 marzo.
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