Enorme buco coronale apparso sul Sole | Presto punterà la Terra possibile tempesta geomagnetica il 19-20 aprile

Un vasto buco coronale si è formato sulla superficie del Sole e si sta spostando nella direzione della Terra. Secondo gli esperti, il vento solare proveniente da questa zona potrebbe causare una tempesta geomagnetica tra il 19 e il 20 aprile. L'evento solare è stato monitorato da osservatori spaziali e studiato per valutarne le possibili ripercussioni sul nostro pianeta.