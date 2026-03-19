Una tempesta geomagnetica è prevista tra il 19 e il 21 di questo mese, quando il Sole invierà un forte vento solare verso la Terra. Le particelle cariche provenienti dal Sole si muoveranno nello spazio, arrivando a interagire con il campo magnetico terrestre. Questa situazione potrebbe causare effetti visibili e interferenze nelle comunicazioni e nelle reti elettriche.

Ci siamo: una nuova tempesta geomagnetica si prepara a ‘investire’ la Terra tra il 19 e il 21 marzo. Un evento moderato, classificato G2, ma che racconta molto di più: il Sole sta entrando in una fase turbolenta, e i suoi effetti iniziano a toccare sempre più da vicino la nostra quotidianità tecnologica. Scopriamo di più. L’origine della tempesta geomagnetica e il ‘doppio impulso’. Tutto nasce il 16 marzo, quando il Sole ha espulso una gigantesca nube di plasma e campo magnetico: una espulsione di massa coronale, o CME. A monitorare la situazione è il NOAA Space Weather Prediction Center, che segnala anche un secondo fattore: un flusso di vento solare ad alta velocità proveniente da un buco coronale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tempesta geomagnetica in arrivo: il Sole torna a farsi sentire (e non è solo spettacolo)

Articoli correlati

Tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra, cos’è ed effetti(Adnkronos) – Una tempesta geomagnetica di livello G2 (moderata) dovrebbe raggiungere la Terra tra oggi giovedì 19 marzo e sabato 21, in seguito a...

Allerta per la tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra, possibili disagi su reti elettriche e satellitiLa NOAA ha emesso un’allerta per una tempesta geomagnetica di classe G2 (moderata) attesa tra il 19 e il 21 marzo.

È in corso una tempesta geomagnetica di livello G4! #solar #shorts #spacenews

Aggiornamenti e notizie su Tempesta geomagnetica

Temi più discussi: Tempesta geomagnetica in arrivo: allerta tra il 19 e il 21 marzo; In arrivo una tempesta geomagnetica sulla Terra: quali sono i rischi; Tempesta geomagnetica giovedì 19 marzo in arrivo sulla Terra, quali sono i possibili rischi; Tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra, cos’è ed effetti.

Tempesta geomagnetica in arrivo: il Sole torna a farsi sentire (e non è solo spettacolo)Una nuova perturbazione solare si prepara a sfiorare la Terra tra oggi, giovedì 19 marzo, e sabato 21 marzo. Cosa succederà esattamente? quotidiano.net

In arrivo la tempesta geomagnetica sulla Terra: cos'è e cosa succederà tra il 19 e il 21 marzoUna tempesta geomagnetica colpirà la Terra: effetti su satelliti, comunicazioni e possibili impatti sulla tecnologia globale. alfemminile.com

La Noaa, l’agenzia americana che si occupa di monitorare e studiare l’atmosfera, il clima e gli oceani, ha emesso un’allerta per una tempesta geomagnetica di livello G2 (moderata) nel periodo compreso tra il 19 e il 21 marzo, dovuta alla combinazione di due - facebook.com facebook

Allerta tempesta geomagnetica oggi 19 marzo: cos'è ed effetti sulla Terra x.com