Il centro spaziale sul Lago di Como di Telespazio ha sviluppato un nuovo sistema di comunicazione tra la Terra e la Luna. La struttura, situata a Gera Lario, ha firmato un accordo per avviare le prime sperimentazioni in questo settore. Si tratta di un passo avanti nelle tecnologie di comunicazione spaziale, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra il pianeta e gli oggetti celesti. La fase di test è attualmente in corso.

Gera Lario (Como) – Il Centro spaziale del Lario, polo tecnologico di Telespazio (società del Gruppo Leonardo) sulla sponda settentrionale del Lago di Como, ha firmato una nuova pagina di sperimentazione spaziale. I tecnici della stazione lombarda hanno eseguito con successo un complesso esperimento di Moon-Bounce, una tecnica radioastronomica d’avanguardia che ha visto l’invio di un segnale radio dalle sponde comasche direttamente contro la superficie della Luna, usata come uno specchio naturale. Il segnale elettromagnetico ha viaggiato per circa 384mila chilometri, la distanza media che separa il nostro pianeta dal suo satellite naturale, ha i mpattato la regolite lunare ed è stato rimbalzato indietro verso la Terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Telespazio, il polo sul Lario mette a punto il nuovo sistema di comunicazione tra la Terra e la Luna

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