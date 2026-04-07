Nella missione Nasa Artemis II verso la Luna c' è anche un po' d' Abruzzo | partecipa anche Telespazio

Tra i protagonisti della missione Nasa Artemis II, che prevede un viaggio attorno alla Luna, figura anche l’azienda abruzzese Telespazio. La società partecipa come parte del team coinvolto in questa operazione spaziale, che rappresenta un passo importante verso il ritorno dell’uomo sulla superficie lunare. La missione, realizzata in collaborazione con la Nasa, mira a raccogliere dati e testare tecnologie per future esplorazioni.

C'è anche l'Abruzzese Telespazio tra i partecipanti della missione Nasa Artemis II, il viaggio attorno alla luna propedeutico a un ritorno dell'uomo sulla sua superficie. Lo sottolinea, con orgoglio, l'assessore regionale Roberto Santangelo. "Anche l’eccellenza abruzzese tra coloro che dopo 56 anni hanno riportato l’uomo sulla Luna”, dichiara spiegando che Telespazio, compagnia del gruppo Leonardo, è tra le aziende selezionate in tutto il mondo dalla Nasa per partecipare alla missione partita il 1 aprile dalla Florida per circumnavigare la luna. “Telespazio - spiega Santangelo - ha messo a disposizione della scienza le proprie conoscenze e le proprie infrastrutture, create nello Space Center abruzzese, posizionandosi come uno dei più importanti centri a supporto delle attività del programma Nasa Artemis II. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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