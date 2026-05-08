Il Valdarno ci mette la faccia | al via la campagna di comunicazione per il punto nascita della Gruccia

È stata presentata questa mattina nel Valdarno una nuova campagna di comunicazione dedicata al punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia. La iniziativa mira a sostenere e promuovere il servizio, considerato un elemento fondamentale per la comunità locale. La campagna è parte di un progetto più ampio promosso dalla Conferenza zonale dei sindaci, che si impegna a tutelare il servizio e a sottolinearne il ruolo di riferimento per le famiglie della zona.

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Non è solo un servizio sanitario, ma un simbolo di identità e continuità generazionale. Nell’ambito delle iniziative che Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino porta avanti a tutela del punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia, è stata presentata questa mattina la nuova.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate La Conferenza dei sindaci del Valdarno visiona la relazione della Asl e della Regione sulla richiesta di deroga per il punto nascita della GrucciaArezo, 2 aprile 2026 – La Conferenza dei sindaci del Valdarno visiona la relazione della Asl e della Regione sulla richiesta di deroga per il punto... San Giovanni, il Consiglio comunale approva una mozione per la tutela del Punto nascita della GrucciaArezzo, 06 marzo 2026 – Il Consiglio comunale di San Giovanni Valdarno ha approvato ieri una mozione che impegna il sindaco e la giunta a portare...