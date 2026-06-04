Telese la Scuola Basket Città dei Ragazzi vola alle Final Four Under 13

Notizia in breve

La Scuola Basket Città dei Ragazzi di Telese si è qualificata per le Final Four dell’Under 13. La squadra ha ottenuto la qualificazione dopo aver superato le fasi precedenti del torneo. Nei giorni scorsi, l’Under 15 aveva già raggiunto il podio in Coppa Campania. La formazione Under 13 si prepara ora alle ultime sfide prima della fase finale.