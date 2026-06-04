Telese la Scuola Basket Città dei Ragazzi vola alle Final Four Under 13
La Scuola Basket Città dei Ragazzi di Telese si è qualificata per le Final Four dell’Under 13. La squadra ha ottenuto la qualificazione dopo aver superato le fasi precedenti del torneo. Nei giorni scorsi, l’Under 15 aveva già raggiunto il podio in Coppa Campania. La formazione Under 13 si prepara ora alle ultime sfide prima della fase finale.
Scuola Basket Città dei Ragazzi continua a raccogliere soddisfazioni dal proprio settore giovanile. Dopo il recente podio conquistato dall’Under 15 alle Final Four di Coppa Campania, arriva un nuovo prestigioso traguardo con la qualificazione della formazione Under 13 alle Final Four Regionali. Città dei Ragazzi sarà infatti protagonista sabato 6 giugno al Palazzetto CONI di Napoli, dove si assegnerà la Coppa Campania Under 13 Maschile. La semifinale vedrà la Scuola Basket Città dei Ragazzi affrontare la Tresana Basket alle ore 17.00. Nell’altra semifinale, in programma alle ore 19.00, si sfideranno Partenope Napoli, squadra di casa, e Basket Arzano. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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