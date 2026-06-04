Scuola Basket Città dei Ragazzi | accesso alle final four di Coppa Campania

Notizia in breve

La squadra del settore giovanile della Scuola Basket Città dei Ragazzi si è qualificata alle final four di Coppa Campania. La qualificazione è stata ottenuta dopo aver superato le fasi eliminatorie della competizione regionale. La squadra ha ottenuto la vittoria in tutte le partite giocate finora. La fase finale si svolgerà nelle prossime settimane. La formazione si prepara per affrontare le ultime sfide del torneo.