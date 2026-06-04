Scuola Basket Città dei Ragazzi | accesso alle final four di Coppa Campania
La squadra del settore giovanile della Scuola Basket Città dei Ragazzi si è qualificata alle final four di Coppa Campania. La qualificazione è stata ottenuta dopo aver superato le fasi eliminatorie della competizione regionale. La squadra ha ottenuto la vittoria in tutte le partite giocate finora. La fase finale si svolgerà nelle prossime settimane. La formazione si prepara per affrontare le ultime sfide del torneo.
Tempo di lettura: 2 minuti La Scuola Basket Città dei Ragazzi continua a raccogliere soddisfazioni dal proprio settore giovanile. Dopo il recente podio conquistato dall’Under 15 alle Final Four di Coppa Campania, arriva un nuovo prestigioso traguardo con la qualificazione della formazione Under 13 alle Final Four Regionali. Città dei Ragazzi sarà infatti protagonista sabato 6 giugno al Palazzetto CONI di Napoli, dove si assegnerà la Coppa Campania Under 13 Maschile. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto dalla società telesina e la crescita costante di un gruppo che, partita dopo partita, ha saputo conquistarsi un posto tra le migliori quattro squadre della Coppa Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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