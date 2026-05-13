Il Valencia Basket ha conquistato un posto alle Final Four di Eurolega dopo una rimonta nei quarti di finale contro il Panathinaikos. La serie di questa fase si è conclusa con una vittoria incredibile da parte della squadra spagnola, che ha completato la rimonta e si è assicurata il passaggio alla fase successiva della competizione. La partita ha visto un risultato finale che ha confermato la qualificazione del Valencia, segnando uno dei momenti più memorabili della stagione.

Una delle serie di quarti di finale di Eurolega più incredibili di tutta la storia della competizione si chiude con il colpo di mano che li racchiude tutti: il Valencia Basket è alle Final Four. Battuto il Panathinaikos per 81-64 nell’unica partita non decisa da un dettaglio, un canestro, qualsiasi cosa piccola. Si verificherà così qualcosa di abbastanza clamoroso: i verdi di Grecia che, avanti 2-0, non concretizzano tre partite per chiudere la serie di cui due in casa e, quindi, che escono di scena proprio quando, nell’arena di loro tradizionale uso, una delle due semifinali la giocherà l’Olympiacos contro il Fenerbahce. Nondimeno, ci sarà una spagnola in finale visto il confronto Valencia-Real Madrid.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: infinito Valencia, è alle Final Four di Eurolega. Rimonta completata contro il Panathinaikos

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