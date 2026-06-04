Telese divieto di avvicinamento per un 46enne | accuse di maltrattamenti e stalking verso l’ex compagna

Da fremondoweb.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Telese, un uomo di 46 anni è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento per aver molestato e perseguitato l’ex compagna. L’indagine ha portato alla contestazione di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. La misura restrittiva è stata disposta dalle autorità per tutelare la vittima. L’uomo non potrà avvicinarsi a meno di 300 metri dalla donna e ai suoi familiari. Le accuse sono state formulate sulla base di elementi raccolti durante le indagini.

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Le indagini sono scattate a seguito del gesto coraggioso della vittima che, esasperata e intrappolata in un clima di costante paura, ha deciso di sporgere querela per raccontare il calvario subito. Ai poliziotti la donna ha descritto un quadro di condotte morbose e intimidatorie che andavano avanti da tempo. Un incubo iniziato già durante la convivenza, a causa di una gelosia ossessiva e asfissiante che la sottoponeva a un controllo serrato di ogni movimento e uscita, e peggiorato dopo la fine della relazione. L’indagato, incapace di rassegnarsi alla separazione, avrebbe trasformato la vita dell’ex compagna in un vero e proprio assedio... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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