Una donna di 36 anni a Benevento è stata indagata per stalking. La Polizia di Stato ha emesso un divieto di avvicinamento alla ex moglie e al suo attuale compagno, applicando anche un obbligo di distanza e un sistema di controllo elettronico. La misura cautelare è stata adottata a seguito di atti persecutori documentati nelle ultime settimane.

Polizia di Stato esegue misura cautelare per atti persecutori: obbligo di distanza e controllo elettronico. Nel primo pomeriggio odierno, a seguito di una articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Polizia di Stato della locale Questura ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare di divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse, con obbligo di mantenere da loro una distanza non inferiore a mille metri e con modalità di controllo mediante mezzi elettronici, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 36enne di Benevento gravemente indiziato del delitto di atti persecutori ai danni della ex moglie e del suo attuale compagno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Benevento, 36enne indagato per stalking: divieto di avvicinamento a ex moglie e compagno

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