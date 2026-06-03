Maltrattamenti in famiglia ed estorsione | divieto di avvicinamento per un uomo

Un uomo di Sarno è stato sottoposto alla misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa” emessa, su richiesta della Procura di Nocera Inferiore, dal Gip del tribunale nocerino. Le accuseSecondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Arezzo, arrestato 40enne per maltrattamenti in famiglia

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Sarno, divieto di avvicinamento per un uomo accusato di maltrattamenti ed estorsioneUn uomo è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento a causa di accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

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Temi più discussi: Soncino. Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, 27enne finisce in carcere; VIOLENZA DI GENERE E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: L’IMPEGNO QUOTIDIANO DELL’ARMA DEI CARABINIERI NELLA TUTELA DELLE VITTIME E NEL CONTRASTO AI REATI ALLE FASCE DEBOLI.; Aggredisce la compagna e le ruba telefono e portafoglio: arrestato dai Carabinieri del Reparto Operativo di Olbia per i reati di maltrattamenti in famiglia, rapina, tentato sequestro di persona e danneggiamento. – CronacaOnline; Maltrattamenti e stalking all’ex compagna. Viene assolto.

Sarno, divieto di avvicinamento per un uomo accusato di maltrattamenti ed estorsioneDivieto di avvicinamento nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Il provvedimento è stato eseguito il 2 giugno dai ... zon.it

Gli agenti hanno inoltre provveduto al deferimento in stato di libertà per il reato di maltrattamenti in famiglia. #Latina #Cronaca #InPrimoPiano x.com

Maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dei genitori, arrestatoArezzo, 17 febbraio 2026 – La Polizia di Stato dà esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane resosi autore del reato di maltrattamenti in famiglia ed ... lanazione.it

Questo è uno sfogo vero: quando leggo notizie come quella di oggi di due genito che si accanivano con crudeltà su una bambina di 2 anni non ci vedi più. Mi sale una rabbia profondissima... reddit