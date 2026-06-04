telecamere superate tredici saranno sostituite

Tredici telecamere obsolete o guaste saranno sostituite. La Polizia locale ha stanziato oltre 28.500 euro per il ripristino e l’aggiornamento del sistema di sorveglianza.

Tredici telecamere obsolete o guaste saranno ripristinate. La Polizia locale ha stanziato oltre 28mila e 500 euro per aumentare la sicurezza. Il parcheggio di viale Indipendenza, il parco del Castello con l’ingresso al museo e l’ingresso principale, il sottopasso del Cravino, corso Cavour e via Fratelli Cremona, viale Brambilla, corso Matteotti, piazza del Municipio, piazza della Vittoria, piazzale San Giuseppe, le rotatorie Cervi-Tibaldi e Garibaldi-Resistenza saranno maggiormente controllati. Sarà una ditta di Milano, il gestore uscente, a effettuare la manutenzione vista la necessità di sostituire le telecamere con occhi elettronici più moderni ed efficienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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