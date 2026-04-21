Euro addio alle banconote vecchie | quando saranno sostituite

L'euro sta per essere aggiornato con nuove banconote, mentre quelle attualmente in circolazione saranno progressivamente ritirate. La Banca Centrale Europea ha avviato una procedura ufficiale per sostituire le vecchie banconote con versioni più sicure, riconoscibili e sostenibili. La transizione sarà graduale e coinvolgerà diverse fasi, con l’obiettivo di garantire un passaggio senza problemi per i cittadini e il sistema bancario.

L’ euro si prepara a cambiare volto: la Banca Centrale Europea (BCE) ha avviato un percorso strutturato per introdurre nuove banconote con standard più elevati in termini di sicurezza, riconoscibilità e sostenibilità. Si tratta del primo intervento organico sulle banconote dalla nascita della moneta unica. La revisione riguarda l’aspetto grafico e gli elementi di protezione, con l’obiettivo di adeguare il contante alle esigenze di un contesto economico sempre più digitale, ma in cui l’uso delle banconote resta centrale per molti cittadini e imprese. Il calendario del progetto: quando arrivano le nuove banconote. Il progetto è stato annunciato nel 2021, ma è entrato nella fase operativa il 15 luglio 2025.🔗 Leggi su Tvzap.it

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