L’euro sta per cambiare aspetto per la prima volta dalla sua introduzione. La Banca centrale europea ha avviato un processo di rinnovo delle banconote che coinvolgerà la sostituzione di quelle vecchie con nuove emissioni. La transizione sarà graduale e coinvolgerà diverse fasi, con l’obiettivo di aggiornare il design e migliorare la sicurezza delle banconote circolanti. La data precisa di sostituzione e le modalità operative saranno comunicate in seguito.

Per la prima volta dalla sua nascita, l’euro cambierà aspetto. La Bce ha avviato un processo di rinnovamento senza precedenti. Entro la fine del decennio porterà nuove banconote nelle tasche dei cittadini europei: più sicure, più ecologiche e più rappresentative dell’Europa di oggi. Perché cambiano le banconote. L’idea di rinnovare le banconote in euro non è nuova. La Bce l’aveva già annunciata nel 2021, nell’ambito di un programma più ampio volto a rendere la moneta unica più sicura contro le frodi e meno impattante sull’ambiente. Il progetto è entrato davvero nel vivo il 15 luglio 2025, con l’indizione ufficiale di un concorso aperto ai designer di tutta Europa.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Euro, addio alle banconote vecchie: quando saranno sostituite e come cambieranno

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