Telecamere al semaforo a Roma arrivano 38 nuove Photored | ecco dove

Notizia in breve

A Roma sono state installate 38 nuove telecamere Photored in 15 incroci considerati pericolosi, operative dal 30 luglio. Le telecamere monitorano il rispetto dei semafori e rilevano infrazioni come il passaggio con il rosso. La misura mira a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre gli incidenti. Le nuove installazioni si aggiungono a quelle già presenti, coprendo punti critici della viabilità urbana.