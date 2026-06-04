Telecamere al semaforo a Roma arrivano 38 nuove Photored | ecco dove
A Roma sono state installate 38 nuove telecamere Photored in 15 incroci considerati pericolosi, operative dal 30 luglio. Le telecamere monitorano il rispetto dei semafori e rilevano infrazioni come il passaggio con il rosso. La misura mira a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre gli incidenti. Le nuove installazioni si aggiungono a quelle già presenti, coprendo punti critici della viabilità urbana.
Entro il 30 luglio a Roma verranno attivate 38 nuove Photored, le telecamere ai semafori capaci di fotografare targa e conducente di chi "brucia" il rosso. I nuovi impianti andranno ad affiancare gli 11 già operativi in città. In totale, 49 occhi elettronici distribuiti su 15 incroci scelti dal Campidoglio tra quelli statisticamente più rischiosi della capitale. A dissipare qualsiasi dubbio sulle intenzioni del Comune ci pensa l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè: "Non si tratta di dispositivi attivati per fare cassa, ma per garantire una maggiore sicurezza. Non a caso siamo partiti proprio dagli incroci più larghi, che rappresentano un rischio più alto per i tempi lunghi di attraversamento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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