Roma 38 nuovi Photored contro il passaggio con il rosso | ecco dove saranno installati

A Roma saranno installati 38 nuovi impianti Photored per il controllo del rispetto del semaforo rosso. Questi dispositivi automatici sono destinati a monitorare gli incroci e a rilevare chi attraversa con il semaforo già scattato. La decisione di aumentare il numero di controlli si inserisce in un'azione di rafforzamento della sorveglianza sulle strade cittadine. La loro installazione seguirà un programma già avviato in diverse zone della città.

A Roma arrivano nuovi controlli contro il passaggio con il semaforo rosso: la Capitale si prepara infatti a installare altri 38 impianti Photored, dispositivi automatici pensati per individuare e sanzionare chi attraversa gli incroci quando il segnale è già scattato. Una misura che punta a rafforzare la sicurezza stradale e a ridurre i rischi nei punti più trafficati della città. Dove saranno installati i nuovi Photored in arrivo a Roma: come funzionano e quanto si rischia davvero. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I nuovi impianti Photored di Roma andranno ad ampliare la rete già presente, composta oggi da 11 sistemi attivi su alcune grandi arterie urbane. 🔗 Leggi su Funweek.it

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