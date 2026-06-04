Domenico Tedesco ha anticipato al 7 luglio l’inizio dei lavori per la nuova stagione. Il tecnico sta già pianificando la formazione, con un modulo 4-3-3. La decisione di partire prima del previsto riguarda la preparazione e l’organizzazione della squadra. La programmazione delle attività si concentra sulla fase di preparazione estiva, con l’obiettivo di preparare al meglio la squadra per l’inizio ufficiale della stagione.

Dopo l’annuncio del tecnico arriva quello relativo alla programmazione della prossima stagione, con le date di inizio dei nuovi lavori: Domenico Tedesco brucia le tappe. La squadra rossoblù avrebbe dovuto riprendere le attività il 10 luglio, ma il nuovo allenatore ha deciso di anticipare di qualche giorno l’avvio del nuovo ciclo. L’inizio dei lavori è fissato per il 7 luglio, con una cena di gruppo in programma alle ore 20 per cominciare a conoscersi. Dall’8 all’11 luglio, visite mediche, test atletici e allenamenti al centro tecnico, mentre dal 13 al 25 il Bologna salirà a Valles per il ritiro, dove si comincerà a fare sul serio, seppur... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Sport.quotidiano.net - Tedesco ha fretta di cominciare. Anticipa al 7 luglio l’inizio dei lavori. E studia già un Bologna con il 4-3-3

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bologna, Tedesco va di fretta: anticipato il giorno del ritrovo a CasteldeboleIl Bologna ha anticipato l’appuntamento a Casteldebole, con il nuovo allenatore che inizierà la sua attività qualche giorno prima rispetto ai piani...

Leggi anche: L’agenda di Tedesco. Ha risolto con i turchi. E la settimana prossima l’approdo a Bologna

Temi più discussi: Bologna, Tedesco va di fretta: anticipato il giorno del ritrovo a Casteldebole; Che fine ha fatto Goretkza? Doveva andare al Milan, adesso chiama la Juve...; Perché Volkswagen rinvia la Golf elettrica; Toto allenatore del Bologna: Di Francesco e Tedesco sono in pole. Palladino dietro, attenti a Pisacane.

Tedesco ha fretta di cominciare. Anticipa al 7 luglio l’inizio dei lavori. E studia già un Bologna con il 4-3-3Dopo l’annuncio del tecnico arriva quello relativo alla programmazione della prossima stagione, con le date di inizio dei nuovi lavori: Domenico Tedesco brucia le tappe. La squadra rossoblù avrebbe ... msn.com

Bologna, Tedesco va di fretta: anticipato il giorno del ritrovo a CasteldeboleLa società ha annunciato che il ritrovo al centro sportivo Galli sarà il 7 luglio (e non il 10 come inizialmente pianificato), con la cena di gruppo e l'inizio dei test atletici prima della partenza p ... msn.com

avete dei consigli per i migliori corsi di tedesco a Zurigo? reddit