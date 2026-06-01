Domenico Tedesco ha firmato la rescissione del contratto con il Fenerbahce. La decisione è stata annunciata ieri sera, dopo una trattativa conclusa con successo. La prossima settimana l’allenatore si recherà a Bologna.

Anche l’ultimo scoglio è superato: Domenico Tedesco ha raggiunto nella serata di ieri l’accordo di rescissione con il Fenerbahce. Ora manca la solo la firma nero su bianco con il Bologna prima dell’annuncio del nuovo tecnico rossoblù. A Casteldebole è partito il conto alla rovescia, il Bologna conta di ufficializzare il nuovo allenatore entro un paio di giorni: sarà Domenico Tedesco. Al tecnico rimaneva un anno contratto con i turchi da circa 3 milioni netti e nelle ultime ore è stata raggiunto l’intesa. Stando a quanto filtra dalla Turchia questione definita con buonuscita da circa 1-1,5 milioni a favore dell’allenatore esonerato ad aprile nonostante una media da due punti a partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - L’agenda di Tedesco. Ha risolto con i turchi. E la settimana prossima l’approdo a Bologna

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