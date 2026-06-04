Tecnici sanitari di laboratorio e di radiologia in stato di agitazione | chiesto l' intervento del prefetto

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil e Uil Fp hanno proclamato lo stato di agitazione dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico e di radiologia medica della Asl Lanciano Vasto Chieti, chiedendo l'intervento del prefetto. La decisione è stata comunicata dopo una serie di riunioni e confronti con le autorità sanitarie locali. La mobilitazione riguarda le condizioni di lavoro e le richieste di miglioramenti per il personale coinvolto. La situazione è ora sotto l'attenzione delle istituzioni competenti.

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil e Uil Fp hanno proclamato lo stato di agitazione del personale tecnico sanitario di laboratorio biomedico e di radiologia medica della Asl Lanciano Vasto Chieti. Una decisione arrivata dopo la mancata risposta della direzione aziendale alla nota trasmessa il 25. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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