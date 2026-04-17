Rsa Valgrande stato di agitazione tra le Oss | chiesto l’intervento del prefetto

Alla Rsa Valgrande di Sant’Urbano, nella Bassa padovana, è stato dichiarato uno stato di agitazione tra le operatrici socio-sanitarie. La Cisl Fp Padova Rovigo ha segnalato che le condizioni di lavoro sono considerate ormai insostenibili dal personale impiegato nella struttura, portando alla richiesta di un intervento da parte del prefetto per affrontare la situazione.

Stato di agitazione alla Rsa Valgrande di Sant’Urbano, nella Bassa padovana, dove la Cisl Fp Padova Rovigo segnala una situazione lavorativa definita insostenibile per il personale socio-sanitario impiegato nella struttura. Secondo quanto riferito dal sindacato, circa 25 operatrici sociosanitarie.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Mancati reintegri e poco personale, lavoratori di Ambiente in stato di agitazione a Città Sant'Angelo: chiesto il tavolo al prefettoIl primo è quello relativo al mancato reinserimento di due dei quattro lavoratori che, a causa di un errore fatto quando c’è stata la fusione con... Carenze organizzative e turni massacranti in rsa. Scatta lo stato di agitazioneLa denuncia da parte del sindacato Uiltucs Toscana riguardante le condizioni di lavoro all'interno della residenza sanitaria Stato di agitazione... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: SANT’URBANO | STATO DI AGITAZIONE ALLA RSA VALGRANDE: 25 OPERATRICI PRONTE A LASCIARE; Turni massacranti nella Rsa: 25 oss minacciano le dimissioni; TNE PADOVA TG | 16/04/2026. Alzheimer. Corte d’Appello: in Italia migliaia di famiglie pagano le rette delle Rsa al posto dello Stato. C&P in campo con soluzione RsaLe rette delle Rsa superano spesso i 2.000 euro al mese. Spese che non spettano alle famiglie, ma al Ssn.Consulcesi & Partners ha attivato Soluzione RSA (www.soluzione-rsa.it), un servizio legale ... quotidianosanita.it