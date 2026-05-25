Protestano i tecnici di laboratorio e di radiologia della Asl | Assunzioni insufficienti servizi a rischio
I tecnici di laboratorio e radiologia della Asl Lanciano Vasto Chieti hanno avviato una protesta, denunciando un numero insufficiente di assunzioni. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, questa carenza mette a rischio la qualità dei servizi sanitari offerti. La protesta riguarda soprattutto le condizioni di lavoro e la mancanza di personale adeguato per garantire le attività quotidiane nelle strutture sanitarie. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dall’azienda sanitaria.
Protestano i tecnici sanitari di laboratorio biomedico e tecnici sanitari di radiologia medica della Asl Lanciano Vasto Chieti. In una nota, la Uil Fp Chieti contesta con fermezza le recenti deliberazioni della Asl Lanciano Vasto Chieti sulle assunzioni di queste due figure professionali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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