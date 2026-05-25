Protestano i tecnici di laboratorio e di radiologia della Asl | Assunzioni insufficienti servizi a rischio

Notizia in breve

I tecnici di laboratorio e radiologia della Asl Lanciano Vasto Chieti hanno avviato una protesta, denunciando un numero insufficiente di assunzioni. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, questa carenza mette a rischio la qualità dei servizi sanitari offerti. La protesta riguarda soprattutto le condizioni di lavoro e la mancanza di personale adeguato per garantire le attività quotidiane nelle strutture sanitarie. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dall’azienda sanitaria.