Riparte Sempre pronti a donare Donati 50 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà

La sesta edizione di “Sempre pronti a donare” è iniziata a Sansepolcro, coinvolgendo McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia Ets e Banco Alimentare della Toscana. Ogni settimana vengono consegnati circa 50 pasti caldi a persone in difficoltà, offrendo anche un momento di vicinanza e solidarietà. L’iniziativa si svolge attraverso una collaborazione tra le tre organizzazioni, con l’obiettivo di aiutare chi si trova in situazioni di bisogno.

La sesta edizione di “Sempre aperti a donare” arriva a Sansepolcro, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia Ets e Banco Alimentare della Toscana donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. Nelle scorse settimane, sono stati 50 i pasti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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