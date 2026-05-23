Solidarietà | 70 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà donati dal McDonald' s di Pisa

Ogni settimana, il McDonald's di Pisa consegna 70 pasti caldi a persone in difficoltà, nell’ambito della sesta edizione di 'Sempre aperti a donare'. La collaborazione coinvolge anche Casa Ronald McDonald Italia Ets e Banco Alimentare della Toscana, che uniscono le forze per distribuire cibo e offrire un momento di conforto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

La sesta edizione di 'Sempre aperti a donare' arriva a Pisa, dove McDonald's, Casa Ronald McDonald Italia Ets e Banco Alimentare della Toscana donano insieme pasti e un momento di conforto a chi è più fragile. In città sono 70 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti territoriali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Agostino Raimo contadino anarchico antifascista

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