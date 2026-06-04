Un nuovo libro racconta i quarant’anni di storia nella periferia di Bologna, offrendo un’analisi dettagliata degli eventi e dei cambiamenti avvenuti in quella zona. Il testo si focalizza su un’area conosciuta come il Teatro Ridotto e approfondisce le trasformazioni sociali e culturali che si sono susseguite nel tempo. La pubblicazione rappresenta un contributo importante per comprendere l’evoluzione di questa parte della città, spesso poco trattata nelle narrazioni storiche ufficiali.

C’è una celebre poesia di Brecht che inizia così: Tebe dalle Sette Porte, chi la costruì? Ci sono i nomi dei re, dentro i libri. Sono stati i re a strascicarli, quei blocchi di pietra? A queste domande sembra rispondere l’amico Walter Benjamin: “E’ compito ben più arduo onorare la memoria delle persone senza nome che non delle persone celebri”. Nonostante gli sforzi, troppo spesso, anche nei libri degli storici del teatro (a cominciare da quelli del sottoscritto), ricorrono soltanto “i nomi dei re” e latitano le “persone senza nome”. Eppure, nessuna epoca teatrale può esistere, consolidarsi, mutare, tramandarsi senza i tanti, tantissimi ignorati dagli studiosi ma fondamentali al funzionamento di ogni ecosistema culturale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Teatro Ridotto, finalmente un libro che tratta dei quarant’anni di storia nella periferia di Bologna

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