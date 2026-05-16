Al Salone del Libro di Torino, l'autore e fumettista ha parlato della conclusione della terza serie animata, che rappresenta il proseguimento della trilogia iniziata con un precedente titolo. Con questa nuova produzione, i personaggi affrontano sfide più dure e temi più complessi rispetto alle opere precedenti. A quarant’anni, ha riflettuto sul fatto che, anche quando si cerca di stare uniti, alcune situazioni non portano a un lieto fine. La serie si chiude con un tono più maturo e realistico, mostrando un'evoluzione rispetto ai lavori passati.

In realtà, in un certo senso, a tutti. Sul palco lui e Giorgia Fumo fanno ridere il pubblico, si scambiano battute e scherzano tra di loro, ma la verità è che siamo arrivati «alla resa dei conti» per i personaggi che abbiamo imparato ad amare: lo stesso Zero, Sarah, il Secco. «Nella mia testa è la fine di una trilogia. Strappare lungo i bordi era predatato rispetto alla mia età. Avevo 37 anni, ma era ambientato un pochino prima. I personaggi avevano un’età in cui cominciavano le prime disillusioni. Questo mondo non mi renderà cattivo fotografava esattamente quel momento, ed era di qualche anno fa. Adesso mi sembra sia arrivato il momento di tirare un po’ le somme», spiega Michele Rech, oggi 42 anni, «ma io stesso non ho idea di che cazzo ho da fare dopo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zerocalcare al Salone del Libro di Torino: «Con Due Spicci siamo alla resa dei conti. A quarant’anni, mi sono reso accorto che in certe situazioni essere insieme non basta per il lieto fine»

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«Zerocalcare non deve essere invitato al Salone del libro dì Torino nè ad altri eventi che...»

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