Il 30 aprile 1986 segna una tappa importante nella storia tecnologica del paese, quando presso un laboratorio di Pisa si effettuò il primo collegamento a Internet. Quel giorno, un ricercatore azionò un pulsante che avviò la connessione, aprendo una nuova era. Questo evento rappresenta il momento in cui l’Italia entrò ufficialmente nel mondo della rete globale, segnando un cambiamento che avrebbe influenzato gli anni successivi.

Il 30 aprile 1986 non è una data qualsiasi. È una divisione netta tra un prima e un dopo. Quel giorno, in un laboratorio del CNUCE – Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa, qualcuno preme un pulsante. Non è un gesto spettacolare, non ci sono applausi né dirette televisive, ma da quel momento l’Italia entra nella rete globale. È la prima connessione italiana a Internet, un esperimento tecnico che in realtà rappresenta un passaggio di epoca. A premere fisicamente quel pulsante è stato Antonio Blasco Bonito, uno di quegli uomini che fanno la storia senza finire nei libri, con il quale abbiamo ripercorso quegli istanti in una puntata di Futurare, la rubrica dedicata alla cultura dell’innovazione disponibile sul canale YouTube de ilfattoquotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quarant’anni fa l’Italia si collegò per la prima volta a Internet: la storia dei ricercatori che cambiarono il Paese in silenzio

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