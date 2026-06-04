Cosa fare a Roma il primo weekend di giugno | musica teatro e cibo bio

Notizia in breve

Il primo weekend di giugno a Roma propone eventi dedicati a musica, teatro e cibo biologico. Durante il fine settimana sono previsti concerti, spettacoli teatrali e mercati di prodotti bio. Le iniziative si svolgono in diverse location della città, con aperture di mostre e rassegne culturali. Le attività sono rivolte a un pubblico vario, interessato a esperienze artistiche e gastronomiche. La programmazione si concentra prevalentemente su eventi gratuiti o a basso costo.