Cosa fare a Roma il primo weekend di giugno | musica teatro e cibo bio
Il primo weekend di giugno a Roma propone eventi dedicati a musica, teatro e cibo biologico. Durante il fine settimana sono previsti concerti, spettacoli teatrali e mercati di prodotti bio. Le iniziative si svolgono in diverse location della città, con aperture di mostre e rassegne culturali. Le attività sono rivolte a un pubblico vario, interessato a esperienze artistiche e gastronomiche. La programmazione si concentra prevalentemente su eventi gratuiti o a basso costo.
Il primo weekend di giugno a Roma offre un programma ricco di proposte tra cultura e intrattenimento. Si va da concerti e incontri culturali a proposte enogastronomiche sostenibili, fino a un’innovativa opera itinerante. Ecco tre eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, con orari, luoghi e consigli per approfittare al meglio di ogni iniziativa. Lungo il Tevere Roma, il festival estivo parte il 6 giugno. Lungo il Tevere Roma arriva alla 24 a edizione, trasformando le sponde del Tevere in un palcoscenico estivo di cultura, musica e gastronomia, con ingresso gratuito. Dal 6 giugno al 24 agosto, le aree tra Ponte Sublicio e Ponte Sisto si animano ogni sera dalle 19 alle 22. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Cosa vedere e mangiare a Roma in 3 giorni
Notizie e thread social correlati
Musica, giardini fioriti e spettacoli, cosa fare nel primo weekend di giugno: tutto il meglio del fine settimanaNel primo weekend di giugno si svolgono numerosi eventi tra cui l’esposizione di fiori a Cervia, spettacoli legati alle Balle di Paglia e vari...
Cosa fare a Roma nel weekend del 2 giugno 2026: gli eventi in programma per il ponteDurante il ponte del 2 giugno 2026 a Roma, i musei saranno aperti con orari straordinari.
Temi più discussi: Cosa fare a Roma per il ponte del 2 giugno: tutti gli eventi da non perdere; Giugno 2026 a Roma: scopri e vivi Roma dal 1° al 30 giugno 2026; 2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Roma; Cosa fare a Roma nel weekend del 2 giugno 2026: gli eventi in programma per il ponte.
#Gasperini spinge per il ritorno di #Totti alla Roma, da dirigente operativo: Io un'idea di cosa fargli fare ce l'ho. Filtro tra squadra e club, pareri, scouting, recupero giocatori. I Friedkin pronti ad accontentarlo: a breve l'incontro su ruolo e ingaggio. ilnapoli x.com
Cosa fare gratis a Roma oggi 3 giugno 2026: roseto, mostre e musei civici https://vivere.me/gNYo-f facebook
INFORME DE BATALLA ESCARAMUZA ROMA SAMNITAS ASALTO AL CERCO reddit
2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a RomaLa Repubblica Italiana festeggia quest’anno il suo 80esimo anniversario: il referendum a suffragio universale del 2 giugno 1946, indetto per scegliere la forma istituzionale da dare al Paese, sancì la ... tg24.sky.it
Cosa fare sabato e domenica a RomaCosa fare sabato e domenica a Roma Il meglio del fine settimana a Roma! Eventi weekend: mercatini, gite fuori porta, mostre, spettacoli, appuntamenti per ... funweek.it