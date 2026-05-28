Teatro Festa centenario nascita SAnnibale Maria di Francia e percorsi enogastronomici | cosa fare nel weekend a Messina
Nel weekend si svolgeranno eventi legati al centenario della nascita di un santo e percorsi enogastronomici a Messina. Sono in programma iniziative presso il teatro e nel centro storico, con aperture straordinarie di luoghi di interesse e degustazioni di prodotti locali. La stagione del teatro Vittorio Emanuele prosegue con spettacoli e rappresentazioni. La guida agli eventi segnala anche mostre e manifestazioni culturali in varie zone della città, tutte in programma tra venerdì e domenica.
Pronti per un nuovo fine settimana? Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. Diversi gli appuntamenti in calendario per la stagione del Vittorio Emanuele in corso. Battute finali per le celebrazioni dedicate al Centenario della nascita di Sant'Annibale Maria di Francia. Da segnalare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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