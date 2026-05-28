Teatro Festa centenario nascita SAnnibale Maria di Francia e percorsi enogastronomici | cosa fare nel weekend a Messina

Notizia in breve

Nel weekend si svolgeranno eventi legati al centenario della nascita di un santo e percorsi enogastronomici a Messina. Sono in programma iniziative presso il teatro e nel centro storico, con aperture straordinarie di luoghi di interesse e degustazioni di prodotti locali. La stagione del teatro Vittorio Emanuele prosegue con spettacoli e rappresentazioni. La guida agli eventi segnala anche mostre e manifestazioni culturali in varie zone della città, tutte in programma tra venerdì e domenica.