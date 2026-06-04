Teatro musica e arte | al via la seconda edizione di Animali Narranti

Al via la seconda edizione di “Animali Narranti”, che coinvolge artisti come Elio Germano, Vasco Brondi, Caterina Guzzanti e Marta Cuscunà. La manifestazione presenta spettacoli di teatro, musica e arte, con protagonisti figure di rilievo nel panorama delle arti performative. L’evento si svolge a Pisa e comprende diverse performance incentrate sulla narrazione e l’ibridazione tra discipline artistiche. La rassegna si protrarrà per diversi giorni, coinvolgendo artisti e pubblico in un percorso culturale multidisciplinare.

Pisa, 3 giugno 2026 – Elio Germano, Vasco Brondi, Caterina Guzzanti e Marta Cuscunà: esponenti di spicco del teatro di narrazione e delle arti ibride sono tra i protagonisti della seconda edizione di 'Animali Narranti'. "Spettacoli per riscoprire i tempi ed il fascino del racconto ad alta voce - spiega Lorenzo Garzella, presidente dell'associazione Acquario della Memoria che organizza la rassegna – per lasciare la possibilità di immaginare persone, luoghi, oggetti, mondi: un film diverso per quante sono le menti di ciascuno spettatore". Teatro, musica, reading, installazioni artistiche, laboratori, libri, esperienze itineranti: gli eventi sono proposti fuori dagli spazi canonici del teatro, privilegiando parchi e piazze per creare un rapporto più diretto con il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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