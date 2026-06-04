Giovedì 11 alle 18, nell’ambito degli eventi organizzati all’aperto dal “Teatro Estate” nella Pineta di Ponente di Viareggio (zona Laghetto dei cigni), il 49enne poeta e scrittore viareggino Devid Bracaloni presenterà l’evento: "A Tutto Devid". "Sarà uno spettacolo all’insegna di musica, poesia, tradizione, vernacolo e narrativa – anticipa Bracaloni (nella foto) – in cui ripercorrerò il mio percorso di scrittura, parlando delle sillogi “I Figli dei Tablet”". Sarà quindi un’occasione per rivivere le sue poesie più significative, in lingua e in vernacolo viareggino, per riascoltare la canzone “La Bimba che aspetta”, dedicata al monumento funerario del cimitero di Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Estate. Bracaloni propone: "A tutto Devid"

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