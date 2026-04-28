L’Amministrazione comunale di Cortona ha presentato all’Accademia degli Arditi una proposta finalizzata a definire una soluzione condivisa per la tutela e la gestione del Teatro Signorelli. La proposta mira a creare un accordo comune che possa facilitare l’utilizzo e la conservazione dell’edificio teatrale. La discussione tra le parti si inserisce in un percorso di confronto aperto sulle modalità di gestione del teatro.

Arezzo, 28 aprile 2026 – L’Amministrazione comunale di Cortona ha proposto una soluzione condivisa al l’Accademia degli Arditi per aprire una nuova pagina per la tutela e la gestione del Teatro Signorelli. Preso atto della lettera che i proprietari della struttura hanno inoltrato al Comune a seguito dell’ultima riunione, gli uffici del Municipio hanno effettuato tutte le opportune verifiche con gli enti competenti. L’obiettivo è quello di procedere quanto più rapidamente con i lavori necessari alla tutela patrimoniale e alla fruibilità del teatro, in modo che possa tornare pienamente disponibile per la comunità e per gli operatori culturali....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Signorelli: l’Amministrazione comunale propone all’Accademia degli Arditi una soluzione condivisa

Notizie correlate

Leggi anche: Spettacoli cancellati e teatro chiuso. L'amministrazione: "Una cabina di regia per salvare il Signorelli"

Rottamazione dei tributi, l'amministrazione comunale studia una soluzione per i ritardatariL’amministrazione comunale intende avvalersi della definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali e a tale scopo ha già...

Una raccolta di contenuti

Teatro Signorelli: l’Amministrazione comunale propone all’Accademia degli Arditi una soluzione condivisaArezzo, 28 aprile 2026 – L’Amministrazione comunale di Cortona ha proposto una soluzione condivisa all’Accademia degli Arditi per aprire una nuova pagina per la tutela e la gestione del Teatro Signore ... lanazione.it

«Il Teatro Signorelli non può restare in silenzio»Arezzo, 8 novembre 2025 –« Il Teatro Signorelli non può restare in silenzio». Il gruppo consiliare del Partito Democratico presenta un’interrogazione sul mancato avvio della stagione teatrale «Per la ... lanazione.it