Teatro Signorelli | l’Amministrazione comunale propone all’Accademia degli Arditi una soluzione condivisa

Da lanazione.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Amministrazione comunale di Cortona ha presentato all’Accademia degli Arditi una proposta finalizzata a definire una soluzione condivisa per la tutela e la gestione del Teatro Signorelli. La proposta mira a creare un accordo comune che possa facilitare l’utilizzo e la conservazione dell’edificio teatrale. La discussione tra le parti si inserisce in un percorso di confronto aperto sulle modalità di gestione del teatro.

Arezzo, 28 aprile 2026 – L’Amministrazione comunale di Cortona ha proposto una soluzione condivisa al l’Accademia degli Arditi per aprire una nuova pagina per la tutela e la gestione del Teatro Signorelli. Preso atto della lettera che i proprietari della struttura hanno inoltrato al Comune a seguito dell’ultima riunione, gli uffici del Municipio hanno effettuato tutte le opportune verifiche con gli enti competenti. L’obiettivo è quello di procedere quanto più rapidamente con i lavori necessari alla tutela patrimoniale e alla fruibilità del teatro, in modo che possa tornare pienamente disponibile per la comunità e per gli operatori culturali....🔗 Leggi su Lanazione.it

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