In occasione della Notte Europea dei Musei 2026, il Teatro Romano di Benevento organizza l’evento “Donne e Radici”, un percorso dedicato alle storie femminili e al legame con le origini. L’iniziativa coinvolge il pubblico con un viaggio attraverso espressioni artistiche e culturali, mettendo in evidenza aspetti legati alla memoria collettiva e alle radici storiche. La serata prevede diverse attività pensate per valorizzare il ruolo delle donne nel contesto culturale e storico della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Notte Europea dei Musei 2026, il Teatro Romano di Benevento propone “Donne e Radici”, un percorso artistico e culturale dedicato alle storie femminili, alla memoria collettiva e al profondo legame con le proprie origini. L’iniziativa, ideata da Carmen Castiello in collaborazione con il Liceo Musicale G. Guacci, si propone come un’esperienza immersiva capace di intrecciare parole, musica e immagini in un dialogo continuo tra passato e presente, in uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio storico e culturale sannita. Alla realizzazione dell’evento partecipano e collaborano Linda Ocone, Francesca Grimieri, Maria Chiara Tedesco, Michele Suppa e Giulia Carangelo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Notte europea dei Musei, il Teatro Romano propone ‘Donne e Radici’

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