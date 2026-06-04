Teatro della Tosse gli spettacoli in programma per la stagione estiva 2026

Notizia in breve

Gli spettacoli previsti per l’estate 2026 al Teatro della Tosse si svolgeranno in diverse location della città, tra cui il Lagaccio e Voltri, e proseguiranno nelle stagioni estive di oltre trent’anni nel borgo di Apricale. La programmazione della Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse si inserisce nelle celebrazioni del cinquantesimo anniversario, coinvolgendo il territorio e proponendo eventi in spazi pubblici e storici. Le date e i titoli degli spettacoli sono state annunciate, senza ulteriori dettagli.