Teatro della Tosse gli spettacoli in programma per la stagione estiva 2026
Gli spettacoli previsti per l’estate 2026 al Teatro della Tosse si svolgeranno in diverse location della città, tra cui il Lagaccio e Voltri, e proseguiranno nelle stagioni estive di oltre trent’anni nel borgo di Apricale. La programmazione della Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse si inserisce nelle celebrazioni del cinquantesimo anniversario, coinvolgendo il territorio e proponendo eventi in spazi pubblici e storici. Le date e i titoli degli spettacoli sono state annunciate, senza ulteriori dettagli.
L’estate 2026 della Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse anche quest’anno attraversa il territorio, completando le celebrazioni del suo cinquantesimo anniversario, alla riscoperta di spazi della città, dal Lagaccio a Voltri passando per le ultratrentennali stagioni nel borgo di Apricale, a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
NINNA E MATTI SI SONO LASCIATI
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