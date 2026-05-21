Roma Teatro Valle riapre dopo 15 anni | spettacoli date e programma della nuova stagione

Il Teatro Valle di Roma riapre le porte al pubblico dopo più di 15 anni di chiusura. La riapertura avviene il 21 maggio 2026, con l’avvio della nuova stagione del Teatro di Roma. Sono stati annunciati spettacoli e date delle rappresentazioni che si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi. La ripresa delle attività teatrali segna un momento importante per il teatro cittadino, che torna a essere punto di riferimento per gli appassionati di spettacolo dal vivo.

Roma, 21 maggio 2026 – Il Teatro Valle di Roma riapre al pubblico dopo oltre 15 anni e lo fa entrando da protagonista nella nuova stagione del Teatro di Roma. Il sipario si alzerà il 16 ottobre con La sera prima della prima. Sei personaggi in cerca di autore, spettacolo firmato da Francesco Piccolo e dedicato alla storica prima della pièce di Luigi Pirandello, andata in scena proprio al Valle il 9 maggio 1921. Il nuovo cartellone è stato presentato oggi al Teatro Argentina dal direttore artistico Luca De Fusco, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del presidente della Fondazione Teatro di Roma Francesco Siciliano e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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