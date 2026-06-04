Tax credit videogiochi il settore chiede certezze al Ministero della Cultura per sbloccare i fondi 2025

Il settore italiano dei videogiochi chiede chiarimenti al Ministero della Cultura per ricevere i fondi del tax credit 2025. Le aziende attendono indicazioni precise sulle modalità di accesso alle risorse e sui requisiti necessari. La richiesta arriva dopo mesi di incertezza sulla procedura e i criteri di assegnazione, che devono essere definiti per permettere alle imprese di pianificare gli investimenti futuri.

(Adnkronos) – L’industria italiana dei videogiochi si trova a ridefinire le proprie strategie finanziarie a causa del mancato avvio della sessione 2025 del tax credit, una misura che, nonostante lo stanziamento già previsto di 12 milioni di euro, non risulta ancora accessibile alle imprese del comparto. La situazione ha spinto IIDEA, l'associazione di categoria che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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