Cinema la Gdf indaga sui fondi pubblici | nel mirino i tax credit

La Guardia di Finanza sta conducendo un'indagine sui fondi pubblici destinati al settore cinematografico, con particolare attenzione ai tax credit concessi per la produzione di film. L'attenzione degli inquirenti si concentra sui criteri di assegnazione di milioni di euro, in relazione a alcune produzioni che hanno ricevuto contributi senza ottenere una vasta visibilità o successo di pubblico. L'indagine mira a verificare la regolarità delle procedure e l'utilizzo dei fondi pubblici.

? Cosa scoprirai Come vengono assegnati i milioni di euro ai film poco seguiti?. Quali produzioni specifiche sono sotto la lente della Guardia di Finanza?. Perché i fondi per il documentario su Regeni sono stati negati?. Cosa accadrà ai produttori se i costi dichiarati risulteranno gonfiati?.? In Breve Film Tradita riceve 1,2 milioni di tax credit per soli 26 mila euro incassati.. Produzioni di Pingitore e Miniero sotto controllo per contributi fino a un milione.. Indagini seguono precedenti verifiche di marzo sulla società The Apartment di Fremantle.. Procura di Roma aveva indagato nel 2025 i fondi del mandato Franceschini.. Il 9 aprile scorso il ministero della Cultura ha richiesto l’intervento della Guardia di Finanza per verificare i criteri di assegnazione dei fondi pubblici e del tax credit alle produzioni cinematografiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

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