Il ministero della Cultura nega i fondi al documentario su Giulio Regeni Furia Pd | È una scelta politica?

Il ministero della Cultura ha rifiutato di concedere i finanziamenti richiesti per un documentario che tratta la vicenda di Giulio Regeni. La decisione ha suscitato reazioni da parte del Partito Democratico, che ha chiesto chiarimenti sulla motivazione della scelta. La richiesta di contributo era stata presentata dall’autore del progetto, che aveva specificato l’intento di approfondire la storia del ricercatore ucciso in Egitto.

Il ministero della Cultura ha respinto la richiesta di fondi presentata da un documentario su Giulio Regeni. La commissione che doveva distribuire 14 milioni di euro in tutto ha ritenuto che il progetto, già uscito in sala, non rispettasse i criteri di "particolare qualità artistica" e "identità culturale nazionale italiana". Il Pd ha presentato un'interrogazione, a prima firma di Elly Schlein, per chiedere chiarimenti al ministro Giuli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Bocciato il documentario su Giulio Regeni: per il ministero della Cultura non ha «interesse culturale»Per lo Stato italiano la storia di Giulio Regeni non merita il sostegno pubblico destinato al cinema. “Una scelta politica”, il produttore Procacci contro la decisione di escludere il documentario su Regeni dai fondi statali“Questa è una battaglia politica, ma dovrebbe interessare tutti gli italiani, non certo soltanto una parte. Temi più discussi: Bocciato il documentario su Giulio Regeni: per il ministero della Cultura non ha interesse culturale; Giulio Regeni, niente fondi dal ministero della Cultura per il documentario già prodotto; Il ministero non concede fondi pubblici al film su Giulio Regeni. Non c'è interesse culturale; Il ministero della Cultura boccia il documentario (già premiato) su Giulio Regeni: Nessun interesse culturale. Il ministero della Cultura non concede fondi pubblici al documentario su Giulio RegeniPer il Ministero l’opera non racconta la realtà italiana. Per il produttore Domenico Procacci si tratta di una decisione politica ... rainews.it Schlein incalza Giuli sul film su Regeni escluso dai fondi pubblici: Il ministro dica se dietro c’è stata una scelta politicaIl Pd interroga Giuli sul documentario su Giulio Regeni escluso dai fondi pubblici. Schlein chiede di chiarire se la decisione sia politica ... affaritaliani.it Nell’Italia di Giorgia Meloni e Alessandro Giuli, viene negato il finanziamento pubblico a un docufilm su Giulio Regeni perché di scarso interesse culturale. E non serve nemmeno fare paragoni con altre opere invece finanziate. Siamo oltre la fantascienza: la C x.com A far discutere anche il "No" ai contributi per il documentario "Tutto il male del mondo" su Giulio Regeni. Niente sostegni anche al progetto incompiuto di Bernardo Bertolucci, Oscar alla regia e alla sceneggiatura non originale nel 1988, e diretto dal regista tren facebook