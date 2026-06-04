Tassa sui ricchi la sinistra la vuole Ma uno studio la smonta Ecco perché non funzionerebbe

Da panorama.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una proposta di tassa sui patrimoni elevati, avanzata dal Partito Democratico e anticipata dalla Cgil, ha suscitato critiche da uno studio che ne mette in dubbio la efficacia. La proposta, che prevede una patrimoniale sia a livello europeo che nazionale, non è una novità nel panorama politico di sinistra. Nessuna decisione è stata ancora presa, e il dibattito si concentra sui possibili effetti di una tassa di questo tipo.

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Elly Schlein e Maurizio Landini stringono i tempi sulla patrimoniale. Uno studio della Commissione Ue rivela però tutti i limiti della tassa sulla ricchezza. Francia e Germania hanno già fatto un passo indietro Il Pd chiama e la Cgil risponde. Anzi anticipa. La proposta del segretario dem, Elly Schlein, di una patrimoniale, inizialmente europea ma che avrebbe una replica anche a livello nazionale, non è un concetto nuovo alla sinistra. Al momento Giuseppe Conte non si espone in dichiarazioni nette, ma preferisce monitorare l’impatto sugli elettori, vedere che aria tira, annusare le reazioni e esaminare i periodici sondaggi sulle preferenze. Il Pd però la scelta di campo l’ha fatta, con o senza i 5 stelle, sapendo che ha dalla sua la sponda della Cgil. 🔗 Leggi su Panorama.it

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