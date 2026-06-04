Una proposta di tassa sui patrimoni elevati, avanzata dal Partito Democratico e anticipata dalla Cgil, ha suscitato critiche da uno studio che ne mette in dubbio la efficacia. La proposta, che prevede una patrimoniale sia a livello europeo che nazionale, non è una novità nel panorama politico di sinistra. Nessuna decisione è stata ancora presa, e il dibattito si concentra sui possibili effetti di una tassa di questo tipo.

Elly Schlein e Maurizio Landini stringono i tempi sulla patrimoniale. Uno studio della Commissione Ue rivela però tutti i limiti della tassa sulla ricchezza. Francia e Germania hanno già fatto un passo indietro Il Pd chiama e la Cgil risponde. Anzi anticipa. La proposta del segretario dem, Elly Schlein, di una patrimoniale, inizialmente europea ma che avrebbe una replica anche a livello nazionale, non è un concetto nuovo alla sinistra. Al momento Giuseppe Conte non si espone in dichiarazioni nette, ma preferisce monitorare l’impatto sugli elettori, vedere che aria tira, annusare le reazioni e esaminare i periodici sondaggi sulle preferenze. Il Pd però la scelta di campo l’ha fatta, con o senza i 5 stelle, sapendo che ha dalla sua la sponda della Cgil. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tassa sui ricchi, la sinistra la vuole. Ma uno studio la smonta. Ecco perché non funzionerebbe.

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La sinistra inventa una tassa al giorno. E subito parte l’inutile caccia ai ricchiIl governo ha approvato numerose nuove tasse, alimentando una crescente pressione fiscale.

Perfino la Commissione lo certifica: la «tassa sui ricchi» è sempre un flopUna proposta di tassare i redditi più alti con un’aliquota dell’1,3% è stata avanzata dalla Cgil.

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Rispolverando la tassa sui ricchi la segretaria del Pd incassa il no di mezzo partito e di Conte. Ma domani riabbraccerà il capo della Cgil, che invece ne è un grande fan. Ecco cos’ha in mente e perché c’è da aver paura. L'editoriale di @BelpietroTweet x.com

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