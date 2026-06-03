Una proposta di tassare i redditi più alti con un’aliquota dell’1,3% è stata avanzata dalla Cgil. Tuttavia, uno studio condotto a Bruxelles evidenzia che questa misura potrebbe risultare controproducente. La Commissione europea ha anche confermato che l’introduzione di una tassa sui ricchi non avrebbe gli effetti sperati. Il Partito Democratico ha preso posizione sulla proposta, mentre la Cgil ha risposto alle critiche.

Il Pd chiama e la Cgil risponde. Anzi anticipa. La proposta del segretario dem, Elly Schlein, di una patrimoniale, inizialmente europea ma che avrebbe una replica anche a livello nazionale, non è un concetto nuovo alla sinistra. Al momento Giuseppe Conte non si espone in dichiarazioni nette, ma preferisce monitorare l’impatto sugli elettori, vedere che aria tira, annusare le reazioni e esaminare i periodici sondaggi sulle preferenze. Il Pd però la scelta di campo l’ha fatta, con o senza i 5 stelle, sapendo che ha dalla sua la sponda della Cgil. Domani, a Roma, Schlein e il segretario del sindacato di Corso Italia, Maurizio Landini,... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Perfino la Commissione lo certifica: la «tassa sui ricchi» è sempre un flop

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