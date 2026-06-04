Tassa di soggiorno arriva il ‘tesoretto’

A giugno si prevede di raccogliere circa 400 mila euro dalla tassa di soggiorno, secondo le stime ufficiali. Questa cifra rappresenta il primo passo verso l’obiettivo di 1,6 milioni di euro stabilito nel bilancio. La tassa viene applicata ai visitatori e il suo incasso è destinato a finanziare attività legate al settore turistico. La previsione si basa sui dati di raccolta attuali e sugli andamenti previsti per i prossimi mesi.

"Per giugno prevediamo di incassare 400mila euro dalla tassa di soggiorno. È il primo passaggio per arrivare all’obiettivo di 1,6 milioni inserito a bilancio". Filippo Giorgetti apre così il capitolo dell’imposta turistica, che a Bellaria Igea Marina torna in vigore da inizio giugno e resterà fino a settembre. Dopo il debutto dello scorso anno, il sindaco guarda al gettito come a una leva per sostenere eventi, promozione e qualità urbana. Il confronto è con il 2025. Allora entrarono 350mila euro a giugno, 400mila a luglio e 500mila ad agosto. Il consuntivo finale fu vicino a 1,7 milioni: settembre chiuse con circa 450mila euro. Quest’anno la stima di 400mila euro nel primo mese alza l’asticella e diventa il termometro dell’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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