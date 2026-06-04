L’estate è alle porte e i volontari del Wwf scaldano i motori, facendo campagna di consapevolezza e accogliendo sempre più persone nelle loro file nel nome del rispetto dell’ambiente e della natura. Il mare è un bene prezioso, come gli animali che lo popolano. Le tartarughe – i primi nidi del 2026 sono già spuntati nel sud Italia – hanno dimostrato negli ultimi anni di amare molto la costa apuana, dunque occorre farsi trovare preparati. Monitoraggio in partenza, l’appello a chi fosse interessato a diventare volontario ha già riscosso successo. "Abbiamo già delle persone che ci hanno contattato – spiega Gianluca Giannelli del Wwf Massa Carrara – Più siamo e meglio è, naturalmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tartarughe, stagione al via. Il Wwf in cerca di volontari

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