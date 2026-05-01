volontari in spiaggia a difesa delle tartarughe

Il primo maggio 2026, volontari si sono riuniti in spiaggia per proteggere le tartarughe durante la loro fase di deposizione delle uova. L’attività si è svolta all’alba, con il fine di monitorare e tutelare le femmine che arrivano sulla battigia per deporre le uova. La presenza dei volontari è stata coordinata con le autorità locali per garantire il rispetto delle norme di tutela ambientale.

Sarzana (La Spezia), 1 maggio 2026 – Il momento più delicato e emozionante dovrebbe essere alle prime luci dell’alba. Approfittando della quiete le tartarughe Caretta caretta infatti potrebbero spuntare dall’acqua e scegliere, come accaduto la scorsa estate, il litorale di Marinella oppure Ameglia per in tutta tranquillità deporre le uova. I presupposti ci sono e per questo è necessario prepararsi. Quindi per predisporre un adeguato servizio di monitoraggio il Parco di Montemarcello Magra Vara ha chiesto alla sezione del Club Alpino Italiano di Sarzana la disponibilità a collaborare per il controllo del litorale. In pratica i volontari...🔗 Leggi su Lanazione.it

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