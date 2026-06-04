Targhe false e telai clonati | dentro la rete occulta del riciclatori di auto rubate
Le indagini hanno scoperto un traffico di targhe false e telai clonati che coinvolgeva principalmente la Puglia, ma si estendeva anche fino al Piemonte. La rete criminale produceva documenti falsi e parti di veicoli contraffatte, facilitando il riciclo di auto rubate. Le forze dell’ordine hanno smantellato un’organizzazione che operava su vasta scala, con dettagliati sistemi di falsificazione e distribuzione. Sono stati sequestrati numerosi veicoli e materiali illegali durante le operazioni.
La Puglia era la base, ma i tentacoli della “raffinata azione criminale” si estendevano fino al Piemonte. Documenti falsi, annunci truffaldini e targhe contraffatte erano gli attrezzi del mestiere per le 18 persone finite nei guai. La distanza non era certo un ostacolo: disposte a lunghissimi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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