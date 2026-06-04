Targhe false e telai clonati | dentro la rete occulta del riciclatori di auto rubate 

Notizia in breve

Le indagini hanno scoperto un traffico di targhe false e telai clonati che coinvolgeva principalmente la Puglia, ma si estendeva anche fino al Piemonte. La rete criminale produceva documenti falsi e parti di veicoli contraffatte, facilitando il riciclo di auto rubate. Le forze dell’ordine hanno smantellato un’organizzazione che operava su vasta scala, con dettagliati sistemi di falsificazione e distribuzione. Sono stati sequestrati numerosi veicoli e materiali illegali durante le operazioni.