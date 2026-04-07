Auto rubata ad Acireale con targhe false 33enne denunciato per ricettazione

I carabinieri di Santa Venerina hanno denunciato un uomo di 33 anni residente nel comune etneo. L'operazione è scattata dopo aver scoperto un’auto rubata ad Acireale, con targhe false. L’uomo è stato accusato di ricettazione e riciclaggio. La vettura, sequestrata, è risultata provento di furto. La denuncia è stata presentata all’Autorità Giudiziaria.

La verifica sulla banca dati delle forze di polizia ha rivelato la discrepanza tra telaio e targhe. Il veicolo era stato sottratto lo scorso 1° marzo I carabinieri della stazione di Santa Venerina hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un uomo di 33 anni, residente nel comune etneo, ritenuto responsabile di ricettazione e riciclaggio. Il 33enne, già noto ai militari per precedenti vicende giudiziarie, era monitorato nell'ambito dell'ordinaria attività info-investigativa. Nel corso di diversi servizi perlustratori, l'uomo aveva manifestato un atteggiamento evasivo a ogni incontro con le pattuglie della stazione, distogliendo sistematicamente lo sguardo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Alessandria, così è stata scoperta dai carabinieri un'auto rubata con targhe false: due arresti Beccato dai carabinieri a bordo di un’auto rubata: 44enne denunciato per ricettazioneI carabinieri del nucleo radiomobile hanno rintracciato e recuperato un'auto rubata poco prima in via Torresino, nel quartiere Cibali.