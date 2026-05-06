False divise e auto rubate | sgominata banda di rapinatori tra Napoli e Caserta

Le forze dell'ordine hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un gruppo di persone ritenute responsabili di rapine aggravate tra Napoli e Caserta. Tra gli indagati ci sono anche due ex militari dell'Arma. L'indagine ha portato al sequestro di numerose auto rubate e a un controllo su divise false utilizzate durante le rapine. L'operazione ha coinvolto diverse aree delle due province.

Smantellata un’associazione dedita a rapine pluriaggravate tra Napoli e Caserta: sette misure cautelari, coinvolti anche due ex Carabinieri. Si comunica che nelle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione un’ordinanza di applicazione di misure cautelari (quattro di custodia cautelare in carcere e tre obbligo di dimora nel comune di residenza) emessa dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Proci della Repubblica di Napoli, nei confronti di sette persone di età compresa tra i 34 e 70 an gravemente indiziate di reati contro il patrimonio (rapine consumate o tentate pluriaggravate). L’attività di indagine, coordinata...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - False divise e auto rubate: sgominata banda di rapinatori tra Napoli e Caserta Notizie correlate Rapine tra Napoli e Caserta travestiti da finanzieri: sgominata banda di sette personeSi spacciavano per uomini delle forze dell’ordine per compiere rapine tra le province di Napoli e Caserta. Oltre 80 furti e 400mila euro di danni, sgominata banda che agiva con auto rubate e travestimentiÈ di 13 persone indagate per associazione per delinquere e furti in abitazione il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nelle...