Igli Tare indagato guai per l’ex ds di Milan e Lazio | l’inchiesta in Albania per riciclaggio e l’interrogatorio di sei ore

Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, è stato ascoltato in Albania in un’indagine per riciclaggio. L’interrogatorio è durato circa sei ore. La procura ha aperto un fascicolo senza contestare accuse formali, ma Tare è stato iscritto nel registro degli indagati. L’inchiesta riguarda presunti trasferimenti di denaro di origine illecita. Tare ha respinto ogni accusa e ha dichiarato di essere estraneo ai fatti.

Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, è finito sotto inchiesta in Albania, suo paese natale. Secondo quanto fatto sapere da fonti presso la Procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak), il nome del dirigente ed ex calciatore è stato iscritto oggi al registro degli indagati e sarebbe sospettato di presunto « riciclaggio » e « corruzione », nell’ambito dell’indagine contro l’ex vice premier albanese Belinda Balluku, accusata inizialmente di «violazioni in gare d’appalto». Tare è stato sottoposto a un interrogatorio in procura durato circa sei ore, dopo le quali non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. 🔗 Leggi su Open.online

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