Un ex dirigente di club di calcio è sotto indagine in Albania per riciclaggio e corruzione. Le autorità stanno esaminando una villa che sarebbe stata offerta all'ex vicepremier del paese. L'indagine riguarda anche altre possibili transazioni finanziarie sospette legate alla stessa persona. Le indagini sono in corso e non sono stati ancora rilasciati dettagli ufficiali sulle accuse specifiche.

L’ex dirigente del Milan e della Lazio Igli Tare è sotto inchiesta in Albania, il suo Paese d’origine. Sarebbe sospettato di presunto “riciclaggio” e “corruzione“, in un’indagine che coinvolge anche l’ex vice premier Belinda Balluku, che è accusata di “violazioni in gare d’appalto”. Secondo le accuse della procura speciale che indaga sul caso, Tare avrebbe fatto da prestanome per una villa che sarebbe servita da tangente per corrompere Balluku. Igli Tare indagato in Albania, le accuse Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, che è stato anche calciatore e dirigente della Lazio, è accusato in Albania, il suo Paese d’origine, di riciclaggio e corruzione, come riporta l’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Igli Tare indagato per riciclaggio in Albania, nel mirino la villa offerta all'ex vicepremier Belinda Balluku

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