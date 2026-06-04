Tare dopo l’addio al Milan anche l’indagine in Albania

Igli Tare ha lasciato il suo ruolo al Milan dopo un solo anno. Ora, l’indagine in Albania si concentra su di lui, coinvolgendolo in aspetti ancora da chiarire. La sua situazione legale è sotto esame, mentre il dirigente si trova al centro di un procedimento giudiziario in corso. La questione è attualmente sotto analisi da parte delle autorità albanesi, senza ulteriori dettagli sui reati ipotizzati.

Per Igli Tare in questo periodo non c’è davvero pace. Già qualche giorno fa, il dirigente albanese ha dato l’addio al Milan dopo appena un anno. Oggi il 52enne è finito sotto inchiesta in patria con l’accusa di presunto riciclaggio nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge l’ex vicepremier dell’Albania Belinda Balluku. La politica è accusata di violazioni in gare d’appalto. Sulla presunta violazione sta indagando la Procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak). Proprio questo organismo giudiziario avrebbe iscritto l’ex Lazio nel registro degli indagati anche per corruzione. Per Tare un lungo interrogatorio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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