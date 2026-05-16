Dopo il summit a Londra, si parla di un possibile addio di Tare e Furlani, i dirigenti coinvolti nella gestione della squadra. La priorità resta la qualificazione in Champions League, con le decisioni sul futuro che saranno prese solo dopo la fine della stagione. Il presidente della società ha annunciato che al termine del campionato si occuperà di definire il ruolo di ciascun dirigente, concentrandosi inizialmente sugli obiettivi sportivi. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle evoluzioni nelle prossime settimane.

Il giorno dopo il vertice a Londra tra il patron Cardinale, l’ad Furlani, il membro del cda rossonero (e uomo di spicco di RedBird) Calvelli, l’advisor Ibrahimovic e la chief brand officer Montini la parola d’ordine è pensare solo al presente. La riorganizzazione che il fondatore di RedBird ha in mente e che dovrebbe coinvolgere tutte le aree del club può attendere perché il processo di analisi della stagione, con gli errori commessi e le responsabilità dei singoli, andrà in scena quando il campionato sarà concluso. E comunque il piazzamento finale, dentro o fuori le prime quattro, avrà un peso. Nel quartier generale di via Aldo Rossi il summit di giovedì è considerato come una delle riunioni che Cardinale ha tenuto a Milano negli ultimi mesi con i suoi uomini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, priorità Champions poi si penserà al futuro: dopo il summit a Londra, Tare e Furlani verso l'addio

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