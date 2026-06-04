A Taranto si svolge un festival con 25 spettacoli live, tra cui i Pet Shop Boys e i Ramones. L’evento include anche esibizioni di artisti emergenti sui palchi gratuiti. Il festival durerà cinque giorni e coinvolgerà diverse location della città, con cambiamenti nel tessuto urbano e nel calendario cittadino. La manifestazione si concentra sulla musica e sugli artisti, senza ulteriori dettagli su altri aspetti organizzativi.

Quali artisti emergenti saliranno sui palchi gratuiti del festival?. Come cambierà il tessuto urbano di Taranto durante i cinque giorni?. Dove si svolgeranno gli appuntamenti dedicati alle sonorità del Mediterraneo?. Perché questo evento è fondamentale per l'industria musicale pugliese?.? In Breve Programma dal 17 al 21 giugno con showcase gratuiti per talenti locali e pugliesi.. Progetto NYC Redux Band e artisti Suede e Slowdive il 21 giugno.. Dj Reborn si esibisce allo Spazioporto nella serata del 19 giugno.. Le strade del Mediterraneo animano il Castello Aragonese tra il 18 e il 20 giugno.. Il Medimex 2026 trasforma Taranto in un palcoscenico internazionale con 25 appuntamenti musicali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto si accende: 25 live tra Pet Shop Boys e il punk dei Ramones

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